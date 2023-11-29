«Милан» — «Боруссия» Д: счет матча 1:3, обзор голов

Марко Ройс Фото: globallookpress.com
В составе победителей отметились Марко Ройс, Джейми Байноу-Гиттенс и Карим Адейеми. За хозяев гол престижа на счету Самуэля Чуквуезе.
Футбол. Лига чемпионов. Группа F
Милан — Боруссия Д 1:3
Голы: 0:1 Марко Ройс (пенальти) (10'), 1:1 Самуэль Чуквезе (37'), 1:2 Джейми Байно-Гиттенс (59'), 1:3 Карим Адейеми (69') Милан: Мик Меньян, Давиде Калабрия, Малик Тшау (Раде Крунич, 53'), Фикайо Томори, Тео Эрнандес, Рубен Лофтус-Чик, Тейьяни Рейндерс, Ясин Адли (Лука Йович, 77'), Самуэль Чуквезе (Шака Траоре, 77'), Кристиан Пулишич, Оливье Жиру Боруссия Д: Грегор Кобель, Рами Бенсебаини, Нико Шлоттербек (Салих Озкан, 55'), Матс Хуммельс, Юлиан Рюэрсон, Джейми Байно-Гиттенс (Мариус Вольф, 66'), Эмре Джан, Никлас Фуллкруг, Марко Ройс (Юлиан Брандт, 79'), Дониелл Мален (Карим Адейеми, 56'), Марсель Забитцер Предупреждение: Фикайо Томори (67')
Таким образом, «Боруссия» набрала десять очков и вышла в плей-офф Лиги чемпионов. У «Милана» осталось пять пунктов и последняя строчка в турнирной таблице группы F.