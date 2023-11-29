ОконченМилан — Боруссия Дортмунд 1:3Онлайн
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    «Милан»«Милан» — «Боруссия» Дортмунд 1:3. Онлайн
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    Дортмундская «Боруссия» одолела «Милан» и пробилась в плей-офф Лиги чемпионов

    «Милан» — «Боруссия» Д: счет матча 1:3, обзор голов

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    В поединке пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Боруссия» из Дортмунда на выезде переиграла «Милан» со счетом 3:1.

    Марко Ройс
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    Марко Ройс

    В составе победителей отметились Марко Ройс, Джейми Байноу-Гиттенс и Карим Адейеми. За хозяев гол престижа на счету Самуэля Чуквуезе.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа F
    Милан — Боруссия Д 1:3
    Голы: 0:1 Марко Ройс (пенальти) (10'), 1:1 Самуэль Чуквезе (37'), 1:2 Джейми Байно-Гиттенс (59'), 1:3 Карим Адейеми (69') Милан: Мик Меньян, Давиде Калабрия, Малик Тшау (Раде Крунич, 53'), Фикайо Томори, Тео Эрнандес, Рубен Лофтус-Чик, Тейьяни Рейндерс, Ясин Адли (Лука Йович, 77'), Самуэль Чуквезе (Шака Траоре, 77'), Кристиан Пулишич, Оливье Жиру Боруссия Д: Грегор Кобель, Рами Бенсебаини, Нико Шлоттербек (Салих Озкан, 55'), Матс Хуммельс, Юлиан Рюэрсон, Джейми Байно-Гиттенс (Мариус Вольф, 66'), Эмре Джан, Никлас Фуллкруг, Марко Ройс (Юлиан Брандт, 79'), Дониелл Мален (Карим Адейеми, 56'), Марсель Забитцер Предупреждение: Фикайо Томори (67')

    Таким образом, «Боруссия» набрала десять очков и вышла в плей-офф Лиги чемпионов. У «Милана» осталось пять пунктов и последняя строчка в турнирной таблице группы F.

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