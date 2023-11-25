«Райо Вальекано» — «Барселона»: счёт матча 1:1, обзор голов

ушла от поражения в матче 14-го тура испанской Примеры с(1:1).

Первый гол забили хозяева на 39-й минуте встречи. Полузащитник «Райо Вальекано» Унай Лопес подобрал мяч после отскока и сильно пробил со средней дистанции. Игрок попал точно в первый угол ворот — 1:0.

«Барселона» смогла сравнять счёт только на 82-й минуте. Защитник «Райо Вальекано» Флориан Лежен оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.

Футбол. Испания. Примера Райо Вальекано — Барселона 1:1 Голы: 1:0 Унаи Лопес (39'), 1:1 Флорьян Лежён (автогол) (82') Райо Вальекано: Столе Димитриевски, Иван Балью, Абдул Мумин (Пате Сисс, 75'), Флорьян Лежён, Альфонсо Эспино, Унаи Лопес (Андрей Рациу, 78'), Оскар Валентин, Иси Паласон, Серхио Камельо (Радамель Фалькао, 75'), Оскар Трехо (Кике Перес, 68'), Jorge De Frutos Sebastian (Бебе, 68') Барселона: Игнасио Пенья, Алекс Бальде, Иньиго Мартинес, Андреас Кристенсен, Жоау Канселу, Ориоль Ромеу Видаль (Илкай Гюндоган, 55'), Френки де Йонг, Ферран Торрес (Жоау Фелиш, 55'), Роберт Левандовски, Ламин Ямал (Рафаэл Диас, 75'), Педри (Фермин Лопес, 75') Предупреждения: Педри (31'), Ориоль Ромеу Видаль (52'), Альфонсо Эспино (64'), Унаи Лопес (70'), Радамель Фалькао (90'), Жоау Фелиш (90 + 3'), Френки де Йонг (90 + 5')

После этого матча «Барселона» занимает 3-е место в таблице Примеры с 31-м баллом в активе. «Райо Вальекано» — на 8-й позиции (19 очков).