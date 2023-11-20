Герман Ткаченко: У Файзуллаева был вариант с московским «Динамо»

Известный футбольный агентрассказал, что хавбек ЦСКАвполне мог оказаться в московском, а не в своем нынешнем клубе.

«Файзуллаев мог перейти в "Динамо" перед трансфером в ЦСКА: агенты предлагали бело-голубым подписать вингера сборной Узбекистана, но те ничего не ответили. Также за Аббосбеком активно следили "Пари НН" и "Алания", — сказал Ткаченко в выпуске YouTube-канала "Это футбол, брат!".

Этим летом полузащитник сборной Узбекистана стал футболистом ЦСКА, перейдя из "Пахтакора" за € 500 тыс и за короткий срок превратился в одного из лидеров "армейцев". В этом чемпионате Файзуллаев сыграл 14 матчей, забил один гол, отдал шесть голевых передач.