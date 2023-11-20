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    Герман Ткаченко: У Файзуллаева был вариант с московским «Динамо»

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    Известный футбольный агент Герман Ткаченко рассказал, что хавбек ЦСКА Аббосбек Файзуллаев вполне мог оказаться в московском «Динамо», а не в своем нынешнем клубе.

    В атаке Аббосбек Файзуллаев
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    В атаке Аббосбек Файзуллаев

    «Файзуллаев мог перейти в "Динамо" перед трансфером в ЦСКА: агенты предлагали бело-голубым подписать вингера сборной Узбекистана, но те ничего не ответили. Также за Аббосбеком активно следили "Пари НН" и "Алания", — сказал Ткаченко в выпуске YouTube-канала "Это футбол, брат!".

    Этим летом полузащитник сборной Узбекистана стал футболистом ЦСКА, перейдя из "Пахтакора" за € 500 тыс и за короткий срок превратился в одного из лидеров "армейцев". В этом чемпионате Файзуллаев сыграл 14 матчей, забил один гол, отдал шесть голевых передач.

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