«Байер» — «Унион»: счет матча 4:0, обзор голов

Авторами забитых мячей стали Алехандро Гримальдо, Одилон Коссуну, Джонатан Та и Натан Телла.
Футбол. Германия. Бундеслига
Байер — Унион 4:0
Голы: 1:0 Алехандро Гримальдо (23'), 2:0 Одилон Коссуну (57'), 3:0 Жонатан Та (73'), 4:0 Нейтан Телла (83') Байер: Лукаш Градецки, Одилон Коссуну, Жонатан Та, Пьеро Инкапье, Жереми Фримпонг (Нейтан Телла, 81'), Алехандро Гримальдо, Гранит Джака, Эксекиэль Паласиос (Роберт Андрих, 87'), Йонас Хофман (Амин Адли, 81'), Флориан Вирц (Ноа Мбамба, 87'), Виктор Бонифас (Адам Гложек, 87') Унион: Фредерик Реннов, Жером Руссийон (Робин Гозенс, 78'), Йосип Юранович (Кристофер Триммель, 46'), Диогу Лейте, Леонардо Бонуччи (Робин Кнохе, 24'), Пауль Еккель, Яник Хаберер, Аисса Лайдуни, Алекс Краль, Датро Давид Фофана (Кевин Бехренс, 78'), Шеральдо Бекер (Бренден Ааронсон, 64') Предупреждение: Фредерик Реннов (74')
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«Байер» набрал 31 очко и вернул лидерство в чемпионате Германии. «Унион» замыкает турнирную таблицу с 6 очками.