Ришарлисон заявил, что перенесет операцию

Форвард «Тоттенхэма»отметил, что ему предстоит перенести операцию.

«Пришло время сделать перерыв. Последние несколько месяцев были для меня непростыми. У меня тоже проблемы со здоровьем, я уже поговорил с врачами и скоро мне предстоит операция на лобке.

Я мучился восемь месяцев, боролся, смотрел на команду, на клуб и не находил себя. Думаю, пришло время отдохнуть, сделать перерыв. Посмотрим в ближайшие дни, скоро я сделаю то, что лучше для меня», — приводит слова Ришарлисона Football.London.

Ранее «Тоттенхэм» в чемпионате Англии уступил «Челси» со счетом 1:4.