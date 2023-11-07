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    Ришарлисон заявил, что перенесет операцию

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    Форвард «Тоттенхэма» Ришарлисон отметил, что ему предстоит перенести операцию.

    Ришарлисон
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    Ришарлисон

    «Пришло время сделать перерыв. Последние несколько месяцев были для меня непростыми. У меня тоже проблемы со здоровьем, я уже поговорил с врачами и скоро мне предстоит операция на лобке.

    Я мучился восемь месяцев, боролся, смотрел на команду, на клуб и не находил себя. Думаю, пришло время отдохнуть, сделать перерыв. Посмотрим в ближайшие дни, скоро я сделаю то, что лучше для меня», — приводит слова Ришарлисона Football.London.

    Ранее «Тоттенхэм» в чемпионате Англии уступил «Челси» со счетом 1:4.

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