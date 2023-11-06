«Сочи» — «Динамо»: счет матча 3:3, обзор голов

В матче 14-го тура РПЛсыграли вничью 3:3.

На голы Луиса Чавеса, Константина Тюкавина и Ярослава Гладышева хозяева ответили точными ударами Никиты Бурмистрова, Луки Джорджевича и Вани Дркушича.

Футбол. Россия. Премьер-лига Сочи — Динамо 3:3 Голы: 1:0 Никита Бурмистров (24'), 1:1 Chavez L. (26'), 1:2 Константин Тюкавин (42'), 1:3 Ярослав Гладышев (44'), 2:3 Лука Джорджевич (62'), 3:3 Ванья Дркушич (73') Сочи: Николай Заболотный, Ванья Дркушич, Иван Миладинович, Кирилл Заика, Артём Макарчук, Кирилл Кравцов, Артур Юсупов, Никита Бурмистров, Лука Джорджевич, Marcelo Alves, Kramaric M. Динамо: Игорь Лещук, Сергей Паршивлюк, Роберто Фернандес, Диего Лаксальт, Элазар Даса, Дмитрий Скопинцев, Ярослав Гладышев, Фёдор Смолов, Константин Тюкавин, Chavez L., Bitelo Предупреждения: Kramaric M. (31'), Ванья Дркушич (60'), Артур Юсупов (67'), Вячеслав Литвинов (89'), Marcelo Alves (90+2'), Marcelo Alves (90+6')

Календарь и таблица РПЛ

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка в 14 встречах. «Сочи» же располагается на 16-м месте, имея в своём активе 10 очков после 11 игр.