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    «Сочи» и «Динамо» забили шесть мячей на двоих и поделили очки

    «Сочи» — «Динамо»: счет матча 3:3, обзор голов

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    В матче 14-го тура РПЛ «Сочи» и «Динамо» сыграли вничью 3:3.

    Константин Тюкавин («Динамо»)
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    Константин Тюкавин («Динамо»)

    На голы Луиса Чавеса, Константина Тюкавина и Ярослава Гладышева хозяева ответили точными ударами Никиты Бурмистрова, Луки Джорджевича и Вани Дркушича.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Сочи — Динамо 3:3
    Голы: 1:0 Никита Бурмистров (24'), 1:1 Chavez L. (26'), 1:2 Константин Тюкавин (42'), 1:3 Ярослав Гладышев (44'), 2:3 Лука Джорджевич (62'), 3:3 Ванья Дркушич (73') Сочи: Николай Заболотный, Ванья Дркушич, Иван Миладинович, Кирилл Заика, Артём Макарчук, Кирилл Кравцов, Артур Юсупов, Никита Бурмистров, Лука Джорджевич, Marcelo Alves, Kramaric M. Динамо: Игорь Лещук, Сергей Паршивлюк, Роберто Фернандес, Диего Лаксальт, Элазар Даса, Дмитрий Скопинцев, Ярослав Гладышев, Фёдор Смолов, Константин Тюкавин, Chavez L., Bitelo Предупреждения: Kramaric M. (31'), Ванья Дркушич (60'), Артур Юсупов (67'), Вячеслав Литвинов (89'), Marcelo Alves (90+2'), Marcelo Alves (90+6')

    Календарь и таблица РПЛ

    «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка в 14 встречах. «Сочи» же располагается на 16-м месте, имея в своём активе 10 очков после 11 игр.

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