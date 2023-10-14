Махачкалинское «Динамо» и «Тюмень» добыли минимальные победы

В матче 14-го тура Первой лиги Россиииз Махачкалы дома обыгралосо счетом 1:0.

Забитый мяч на счету Зелимхана Юсупова, который реализовал пенальти в компенсированное арбитром время.

Футбол. Россия. ФНЛ Динамо-Махачкала — Черноморец 1:0 Гол: 1:0 Yusupov Z. (пенальти) (90+3') Динамо-Махачкала: Сослан Кагермазов, Максим Храмцов, Владимир Ковачевич, Нардин Мулахусейнович, Никита Глушков, Ражаб Магомедов, Касинтура, Volk D., Alibekov M., Serderov S., Yusupov Z. Черноморец: Олег Красильниченко, Артём Делькин, Даниил Фомин, Frolkin D., Budagyan Y., Grechkin A., Khagur R., Korobov D., Kumburovic N., Rudenko V., Saaduev S. Предупреждения: Korobov D. (58'), Abakarov M. (90+8')

У «Динамо» теперь 27 очков и первое место в турнирной таблице ФНЛ. «Черноморец» (17 очков) идет на 13-м месте.

Календарь и таблица ФНЛ

В еще одной игре «Тюмень» на своем поле одержала победу над «Волгарем» с результатом 1:0.

Судьба поединка также была решена на последней минуте, когда точный удар Ильи Порохова принес победу хозяевам.

Футбол. Россия. ФНЛ Тюмень — Волгарь 1:0 Гол: 1:0 Porokhov I. (90') Тюмень: Никита Печенкин, Денис Самойлов, Владислав Шитов, Евгений Татаринов, Lyubakov E., Balakhontsev N., Baytukov R., Bem A., Bolotov E., Porokhov I., Sinyak A. Волгарь: Даниил Одоевский, Иван Хомуха, Илья Зуев, Данил Клёнкин, Евгений Шляков, Денис Ткачук, Кирилл Ушатов, Дмитрий Лесников, Тимур Жамалетдинов, Gilyazetdinov A., Malyarov N. Предупреждение: Porokhov I. (33')

«Тюмень» набрала 23 очка и поднялась на третье место в турнирной таблице. «Волгарь» (9 пунктов) замыкает турнирную таблицу.