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    Махачкалинское «Динамо» и «Тюмень» добыли минимальные победы

    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ ФНЛ — Первая лига Футбол России Динамо-Махачкала Черноморец Тюмень
    В матче 14-го тура Первой лиги России «Динамо» из Махачкалы дома обыграло «Черноморец» со счетом 1:0.

    «Динамо» Махачкала
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    «Динамо» Махачкала

    Забитый мяч на счету Зелимхана Юсупова, который реализовал пенальти в компенсированное арбитром время.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Динамо-Махачкала — Черноморец 1:0
    Гол: 1:0 Yusupov Z. (пенальти) (90+3') Динамо-Махачкала: Сослан Кагермазов, Максим Храмцов, Владимир Ковачевич, Нардин Мулахусейнович, Никита Глушков, Ражаб Магомедов, Касинтура, Volk D., Alibekov M., Serderov S., Yusupov Z. Черноморец: Олег Красильниченко, Артём Делькин, Даниил Фомин, Frolkin D., Budagyan Y., Grechkin A., Khagur R., Korobov D., Kumburovic N., Rudenko V., Saaduev S. Предупреждения: Korobov D. (58'), Abakarov M. (90+8')

    У «Динамо» теперь 27 очков и первое место в турнирной таблице ФНЛ. «Черноморец» (17 очков) идет на 13-м месте.

    Календарь и таблица ФНЛ

    В еще одной игре «Тюмень» на своем поле одержала победу над «Волгарем» с результатом 1:0.

    Судьба поединка также была решена на последней минуте, когда точный удар Ильи Порохова принес победу хозяевам.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Тюмень — Волгарь 1:0
    Гол: 1:0 Porokhov I. (90') Тюмень: Никита Печенкин, Денис Самойлов, Владислав Шитов, Евгений Татаринов, Lyubakov E., Balakhontsev N., Baytukov R., Bem A., Bolotov E., Porokhov I., Sinyak A. Волгарь: Даниил Одоевский, Иван Хомуха, Илья Зуев, Данил Клёнкин, Евгений Шляков, Денис Ткачук, Кирилл Ушатов, Дмитрий Лесников, Тимур Жамалетдинов, Gilyazetdinov A., Malyarov N. Предупреждение: Porokhov I. (33')

    «Тюмень» набрала 23 очка и поднялась на третье место в турнирной таблице. «Волгарь» (9 пунктов) замыкает турнирную таблицу.

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