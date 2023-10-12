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    Бензема: В Мекке чувствуешь себя спокойно

    Футбол Саудовская Про-Лига Аль-Иттихад Джидда
    Форвард «Аль-Иттихада» Карим Бензема прокомментировал свой переход в саудовский клуб из мадридского «Реала». Француз является мусульманином по вероисповеданию.

    Карим Бензема
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    Карим Бензема

    «Саудовская Аравия — мусульманская страна, меня встретили с распростёртыми объятиями, и я сразу почувствовал себя любимым. Чувствуешь себя спокойно, когда находишься в Мекке.

    Когда футбольный проект зарождался в Саудовской Аравии, он казался огромным во всех отношениях. Я хотел быть его частью, чтобы помочь развитию футбола в этой стране. Здесь у футболистов много неподдельной страсти. Я доволен уровнем футбола в местном чемпионате. Я действительно был удивлён, потому что, находясь в Европе, видел не так много матчей с участием саудовских команд», — приводит слова Бензема Sport.es.

    В нынешнем сезоне Бензема сыграл за «Аль-Иттихад» 11 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и сделал три ассиста. Его соглашение истекает летом 2026 года.

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