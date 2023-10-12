Аршавин заявил, что не будет смотреть матч между сборной России и Камеруном

Экс-футболист «Зенита»отметил, что не намерен смотреть товарищеский матч сборной России с командой Камеруна.

«Камерун — интересный и хороший соперник. От матча ничего не жду, так как даже смотреть не буду — у меня хоккей в это время. На данный момент для меня, матчи сборной не очень интересны. Я не вижу особого смысла в этих играх, так как непонятно, когда сборная вступит в соревновательный период. Те матчи, которые проходят сейчас, ни на что не влияют. Поэтому у меня нет интереса», — сказал Аршавин «Чемпионату».

Игра состоится в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.