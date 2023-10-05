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    Терзич: Я остался доволен игрой «Боруссии»

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    Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич высказался о ничьей с «Миланом» (0:0) во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

    Эдин Терзич
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    Эдин Терзич

    «Я доволен нашей игрой, у нас все получилось. Мы хорошо прессинговали их, выиграли много мячей, но в итоге нам не хватило остроты в завершении. Мы занимаем последнее место в группе, но лидеры находятся всего в трех очках от нас.

    "Ньюкасл" обыграл ПСЖ. Для кого-то это стало сюрпризом, но точно не для нас. Группа очень плотная», — цитирует Терзича официальный сайт УЕФА.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    «Боруссия» с одним очком занимает четвертое место в группе F. В следующем туре команда на выезде сыграет с «Ньюкаслом» 25 октября.

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