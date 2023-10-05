Терзич: Я остался доволен игрой «Боруссии»

Главный тренер дортмундской «Боруссии»высказался о ничьей с «Миланом» (0:0) во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

«Я доволен нашей игрой, у нас все получилось. Мы хорошо прессинговали их, выиграли много мячей, но в итоге нам не хватило остроты в завершении. Мы занимаем последнее место в группе, но лидеры находятся всего в трех очках от нас.

"Ньюкасл" обыграл ПСЖ. Для кого-то это стало сюрпризом, но точно не для нас. Группа очень плотная», — цитирует Терзича официальный сайт УЕФА.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Боруссия» с одним очком занимает четвертое место в группе F. В следующем туре команда на выезде сыграет с «Ньюкаслом» 25 октября.