Терзич: Я остался доволен игрой «Боруссии»

Эдин Терзич Фото: globallookpress.com
«Я доволен нашей игрой, у нас все получилось. Мы хорошо прессинговали их, выиграли много мячей, но в итоге нам не хватило остроты в завершении. Мы занимаем последнее место в группе, но лидеры находятся всего в трех очках от нас.
"Ньюкасл" обыграл ПСЖ. Для кого-то это стало сюрпризом, но точно не для нас. Группа очень плотная», — цитирует Терзича официальный сайт УЕФА.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
«Боруссия» с одним очком занимает четвертое место в группе F. В следующем туре команда на выезде сыграет с «Ньюкаслом» 25 октября.