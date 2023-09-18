Бакаев перейдет в клуб из ОАЭ

Полузащитник «Зенита»может продолжить карьеру в чемпионате

Как сообщает «Спорт-Экспресс», Бакаев уже улетел Абу-Даби.

В Абу-Даби выступает три клуба высшего дивизиона ОАЭ — «Аль-Вахда», «Аль-Джазира» и «Бани Яс».

По данным источника, один из этих клубов арендует российского футболиста до конца текущего сезона.

Трансферное окно в ОАЭ открыто до 21 сентября.

Бакаев перешел в «Зенит» из «Спартака» летом 2022 года. В составе петербургской команды он провел 34 матча во всех турнирах, забил три гола и сделал три результативные передачи.