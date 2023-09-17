Деменко: Победа над «Сочи» улучшит настроение в «Спартаке»

Экс-футболист «Спартака»прокомментировал победу красно-белых в матче 8-го тура РПЛ с «Сочи» (1:0).

«Безусловно, у "Спартака" есть трудности, но, с чем это на самом деле связано, сказать трудно. Даже в этом матче результат дался с трудом, хотя красно-белые выглядели лучше соперника. Сейчас футболисты должны освободиться от некоторого давления, которое оказывалось на них из-за неудачных результатов. Победа пришлась вовремя и должна улучшить настроение в команде», — приводит слова Деменко RT.

«Спартак» поднялся на шестую строчку в турнирной таблице РПЛ с 13 очками после восьми туров.