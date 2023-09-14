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    Бояринцев оценил шансы «Сокола» выйти в РПЛ

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    Главный тренер саратовского «Сокола» Денис Бояринцев оценил шансы клуба выйти в РПЛ по итогам дебютного сезона в Первой лиге.

    Денис Бояринцев
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    Денис Бояринцев

    «Зачем строить далеко идущие планы? Наша задача — провести первую часть чемпионата на оценку "хорошо". Обнадёживать себя мыслями об РПЛ пока не стоит. Наши задачи сейчас более приземлённые.

    Вы же понимаете, что это команда-дебютант. Хотелось бы закрепиться в лиге. Это самая реалистичная и правильная задача. Саратов — футбольный город. Может, в будущем будет поставлена и более серьёзная задача», — цитирует Бояринцева «Чемпионат».

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    После девяти матчей Первой лиги «Сокол» с 17 очками идет на второй строчке в турнирной таблице.

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