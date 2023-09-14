Бояринцев оценил шансы «Сокола» выйти в РПЛ

Главный тренер саратовского «Сокола»оценил шансы клуба выйти в РПЛ по итогам дебютного сезона в Первой лиге.

«Зачем строить далеко идущие планы? Наша задача — провести первую часть чемпионата на оценку "хорошо". Обнадёживать себя мыслями об РПЛ пока не стоит. Наши задачи сейчас более приземлённые.

Вы же понимаете, что это команда-дебютант. Хотелось бы закрепиться в лиге. Это самая реалистичная и правильная задача. Саратов — футбольный город. Может, в будущем будет поставлена и более серьёзная задача», — цитирует Бояринцева «Чемпионат».

Календарь и таблица ФНЛ

После девяти матчей Первой лиги «Сокол» с 17 очками идет на второй строчке в турнирной таблице.