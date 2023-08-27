Гранат: «Спартак» сыграл так, насколько им позволил «Ахмат»

Бывший игрокподвел итоги поединка «Спартак» — «Ахмат». Игра, которая прошла 26 августа, закончилась со счетом 0:0.

«Московский "Спартак" сыграл так, насколько им позволил "Ахмат". Был довольно интенсивный темп. До 65-й минуты "Ахмат" на равных играл со "Спартаком". Дело в том, что "Спартак" повысил свою планку — все ждут от него очень хорошей игры, но невозможно всегда играть так. Конечно, давление сказывается: все ждут побед от "Спартака" и все о нём говорят. Все хотят, чтобы "Спартак" на фоне лидеров выглядел так же, как на фоне аутсайдеров, но пока не получается», — сказал Гранат «Чемпионату».

«Спартак» идет 6-м в таблице, набрав 10 очков. Клуб не может победить в РПЛ на протяжении трех туров кряду.