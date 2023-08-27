ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Арсенал» — «Фулхэм»Пальинья ошеломил «Арсенал». Команда Артеты не стала лучше за лето
    Все новости спорта

    Гранат: «Спартак» сыграл так, насколько им позволил «Ахмат»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Спартак Ахмат
    Бывший игрок Владимир Гранат подвел итоги поединка «Спартак» — «Ахмат». Игра, которая прошла 26 августа, закончилась со счетом 0:0.

    Владимир Гранат
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Владимир Гранат

    «Московский "Спартак" сыграл так, насколько им позволил "Ахмат". Был довольно интенсивный темп. До 65-й минуты "Ахмат" на равных играл со "Спартаком". Дело в том, что "Спартак" повысил свою планку — все ждут от него очень хорошей игры, но невозможно всегда играть так. Конечно, давление сказывается: все ждут побед от "Спартака" и все о нём говорят. Все хотят, чтобы "Спартак" на фоне лидеров выглядел так же, как на фоне аутсайдеров, но пока не получается», — сказал Гранат «Чемпионату».

    «Спартак» идет 6-м в таблице, набрав 10 очков. Клуб не может победить в РПЛ на протяжении трех туров кряду.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «Ньюкасл» и «Ливерпуль» определить сильнейшего?
  • «Ньюкасл» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 4.00
    •
  • Прервут ли «клинки» голевую засуху в играх с «горожанами»?
  • «Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Голевая перестрелка в Мюнхене обеспечена?
  • «Бавария» — «Аугсбург». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.04
  • Экспресс дня 27 августа
  • Сегодня в 19:30
    •  4.00
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Бавария — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Вильярреал — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  3.60
  • Прогноз на матч Сочи — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Наполи — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Чеккинато
  • Теннис
  • Завтра в 21:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фучович — Корда
  • Теннис
  • Завтра в 21:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры