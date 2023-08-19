«Сочи» — «Ростов»: счет матча 4:0, обзор голов

разгромил(4:0) в матче 5-го тура российской Премьер-лиги.

Первый гол хозяева забили на 16-й минуте встречи. Нападающий «Сочи» Мартин Крамарич оказался в нужное время в нужном месте, получив мяч у самых ворот и отправил его точно в сетку — 1:0.

На 28-й минуте нападающий «Сочи» Лука Джорджевич вышел один на один с вратарем «Ростова» и не промахнулся — 2:0.

На 69-й минуте все тот же Крамарич воспользовался ошибкой голкипера гостей, перебросил мяч через него, сделав дубль.

Последний гол в этом матче забил защитник «Сочи» Юрий Медведев на 76-й минуте встречи, получив мяч на углу штрафной и сделав точный удар мимо голкипера соперника — 4:0.

Футбол. Россия. Премьер-лига Сочи — Ростов 4:0 Голы: 1:0 Kramaric M. (16'), 2:0 Лука Джорджевич (28'), 3:0 Kramaric M. (69'), 4:0 Medvedev J. (76') Сочи: Николай Заболотный, Иван Миладинович, Ванья Дркушич, Вячеслав Литвинов, Тимофей Маргасов, Кристиан Нобоа, Кирилл Кравцов, Артём Макарчук, Kramaric M., Лука Джорджевич, Артур Юсупов Ростов: Сергей Песьяков, Илья Вахания, Виктор Мелёхин, Данила Прохин, Евгений Чернов, Роман Акбашев, Данил Глебов, Даниил Павлович Уткин, Алексей Ионов, Николай Комличенко, Мохаммад Мохеби Предупреждение: Данила Прохин (34')

После этого матча «Сочи» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ с 6-ю очками в активе. «Ростов» — на 7-й позиции (7).