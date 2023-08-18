«Лацио» арендовал защитника «Ювентуса»

Защитник «Ювентуса»арендован «Лацио», сообщается на официальном сайте клуба.

Арендное соглашение с 24-летним итальянцем рассчитано на два сезона. В случае выполнения определенных условий римляне будут обязаны выкупить итальянца за четыре миллиона евро и выплатить эту сумму в течение трех лет.

Во второй половине прошлого сезона Пеллегрини уже играл за «Лацио» на правах аренды. Он провел за клуб из Рима восемь матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи.

Пеллегрини выступает за «Ювентус» с лета 2019 года. Его контракт с туринским клубом действует до лета 2025 года.