В «Сочи» отреагировали на слухи об интересе к Черчесову

Генеральный директорпризвал не верить слухам о том, что бывший главный тренер венгерскогоможет возглавить сочинский клуб.

«Считаю, что просто неправильно создавать такие вбросы. На сегодняшний момент в клубе есть главный тренер и команда, которая стремится быть лучше, чтобы занять достойное место», — приводит слова Рубашко «Матч ТВ».

На прошлой неделе «Ференцварош» дома проиграл фарерскому «Клаксвику» со счетом 0:3 в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов и выбыл из турнира. После игры клуб объявил об уходе российского специалиста с поста главного тренера.