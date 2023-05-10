«Кельн» продлил контракт с главным тренером

Главный тренер немецкогоостанется на своем посту.

По информации официального сайта «Кельна», обновленный договор между сторонами рассчитан до 30 июня 2025 года.

«В прошлом году мы достигли чёткой договоренности: если устроит все стороны, мы продлим контракт ещё на один год. Для меня в этом нет никаких сомнений. Почему? Потому что мне очень нравится работать в клубе и со своей командой. Вы видите это каждый день. Мы всегда говорили об одном пути, и я убеждён, что он ещё не завершён. Мы всё ещё можем многого добиться здесь», — отметил Баумгарт после переподписания договора.