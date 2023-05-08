Моуринью: Ситуация ясна — у меня еще есть один год по контракту с «Ромой»

Главный тренеро том, что по окончании сезона он может возглавить французский

«Я не разговариваю о своем будущем с друзьями, товарищами, журналистами. Если несколько месяцев назад наш генеральный директор Берарди сказал, что уверен в том, что я останусь, то это его интерпретация. Если на этот раз журналист сказал что-то, то это тоже является его интерпретацией, ведь я ни с кем не разговариваю.

Ситуация ясна — у меня еще есть один год по контракту. Все хорошо, все спокойно, следующая игра всегда самая важная», — приводит слова Моуринью Goal.

Моуринью возглавляет «Рому» с 2021 года. Под руководством португальца итальянская команда выиграла Лигу конференций, а в этом сезоне вышла в полуфинал Лиги Европы.