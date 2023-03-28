ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Антонио Конте Обреченный союз. Как «Тоттенхэм» Конте стал «токсичным»
  • 07:00
    • Александрова на отказе соперницы вышла в 1/4 финала турнира в Майами
  • 23:46
    • Сербия победила Черногорию в отборе Евро-2024, Венгрия разобралась с Болгарией
  • 23:43
    • Нидерланды в большинстве разгромили Гибралтар в отборе Евро-2024
  • 23:40
    • Гол Павара принес сборной Франции победу над Ирландией
  • 23:38
    • Швеция разгромила Азербайджан, Австрия вырвала победу у Эстонии
    Все новости спорта

    Дешам: Играть с Ирландией в гостях всегда сложно

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Франции Футбол Франции Сборная Ирландии
    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подвел итоги матча отборочного турнира Евро-2024 против Ирландии (1:0).

    Дидье Дешам
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дидье Дешам

    «Это был тяжелый матч. Играть с Ирландией в гостях всегда сложно. У нас было мало моментов, они очень хорошо оборонялись, а в конце представляли опасность, особенно на стандартах. У нас молодая команда, а Ирландия тоже обладает классом и характером. Но мы набрали шесть очков в двух матчах, это главное.

    Мы не пропустили ни одного гола и забили пять мячей за два матча. Есть много положительных моментов. Наши игроки молоды, но у них есть все шансы добиться успеха на самом высоком уровне. Я очень горжусь тем, как команда выступила в этих двух матчах».

    Напомним, что в туре квалификации чемпионата Европы французы дома разгромили сборную Нидерландов (4:0).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Немцам победы не видать!
  • Германия — Бельгия. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Клетчатые» переиграют Турцию
  • Турция — Хорватия. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Отберет ли Шотландия очки у Испании?
  • Шотландия — Испания. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.96
  • Экспресс дня 28 марта
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Германия — Бельгия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Турция — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Шотландия — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Грузия — Норвегия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Румыния — Беларусь
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.94
  • Прогноз на матч Барселона (жен) — Рома (жен)
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Коста-Рика — Панама
  • Футбол
  • Завтра в 05:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Мавритания — ДР Конго
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры