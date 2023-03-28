Дешам: Играть с Ирландией в гостях всегда сложно

Главный тренер сборной Францииподвел итоги матча отборочного турнира Евро-2024 против Ирландии (1:0).

«Это был тяжелый матч. Играть с Ирландией в гостях всегда сложно. У нас было мало моментов, они очень хорошо оборонялись, а в конце представляли опасность, особенно на стандартах. У нас молодая команда, а Ирландия тоже обладает классом и характером. Но мы набрали шесть очков в двух матчах, это главное.

Мы не пропустили ни одного гола и забили пять мячей за два матча. Есть много положительных моментов. Наши игроки молоды, но у них есть все шансы добиться успеха на самом высоком уровне. Я очень горжусь тем, как команда выступила в этих двух матчах».

Напомним, что в туре квалификации чемпионата Европы французы дома разгромили сборную Нидерландов (4:0).