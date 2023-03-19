«Химки» — «Ростов»: счет матча 0:1, обзор гола

одержал победу над(1:0) в 20-м туре российской Премьер-лиге.

Единственный гол был забит на 18-й минуте встречи. Арбитр назначил пенальти в ворота «Химок». Одиннадцатиметровый реализовал защитник «Ростова» Максим Осипенко.

На 29-й минуте встречи хозяева остались в меньшинстве. Нападающий «Химок» Жаниу Бикел получил красную карточку.

Футбол. Россия. Премьер-лига Химки — Ростов 0:1 Химки: Gudiev V., Golubovic P., Gonzalez C., Leo Andrade, Брайан Идову (Резиуан Мирзов, 73'), Гбане Мори (Kobesov D., 78'), Bikel J., Magomedov B., Илья Садыгов (Kazantsev D., 32'), Александр Руденко (Marcos Guilherme, 74'), Владимир Хубулов (Glavcic N., 33') Ростов: Сергей Песьяков, Андрей Лангович, Виктор Мелёхин (Данила Прохин, 73'), Максим Осипенко, Александр Сильянов (Евгений Чернов, 73'), Кирилл Щетинин, Данил Глебов, Даниил Павлович Уткин, Хорен Робертович Байрамян (Роман Тугарев, 73'), Николай Комличенко (Егор Голенков, 77'), Дмитрий Полоз (Алексей Миронов, 82') Предупреждения: Даниил Павлович Уткин (79'), Leo Andrade (90+1') Удаление: Bikel J. (29')

После этого матча «Ростов» располагается на 2-м месте в турнирной таблице с 41-м баллом в активе. «Химки» занимают 15-ю строчку (13).