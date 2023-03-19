ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    На ЧМ-2026 будет 48 команд вместо 32Почему больше участников на ЧМ-2026 — это неплохая идея
  • 21:26
    • «Манчестер Юнайтед» в волевом стиле победил «Фулхэм» и вышел в полуфинал Кубка Англии
  • 21:17
    • ПСЖ дома проиграл «Ренну»
  • 19:28
    • ЦСКА победил «Локомотив», уступая по ходу матча 0:2
  • 19:02
    • Дубль Осимхена, гол Хвичи: «Наполи» разгромил «Торино»
  • 18:53
    • «Арсенал» разгромил «Кристал Пэлас»
    Все новости спорта

    «Манчестер Юнайтед» в волевом стиле победил «Фулхэм» и вышел в полуфинал Кубка Англии

    «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм»: счет матча 3:1, обзор голов

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Манчестер Юнайтед Фулхэм
    В четвертьфинальном матче Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» в родных стенах сломил сопротивление «Фулхэма» со счетом 2:1.

    Бруну Фернандеш
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Бруну Фернандеш

    Открыли счет гости усилиями Александара Митровича, однако точные удары Бруну Фернандеша и Марселя Забитцера в течении двух минут переломили ход игры и принесли манкунианцам победу. Точку в поединке поставил тот же Бруну Фернандеш.

    Отметим, что в составе «Фулхэма» на 72-й минуте были удалены сразу два футболиста — Виллиан и Александар Митрович.

    Футбол. Англия. Кубок ФА
    Манчестер Юнайтед — Фулхэм 2:1
    Голы: 0:1 Александр Митрович (50'), 1:1 Бруну Фернандеш (пенальти) (75'), 2:1 Марсель Забитцер (77') Манчестер Юнайтед: Давид де Хеа, Аарон Ван-Биссака, Гарри Магуайр, Лисандро Мартинес, Люк Шоу, Скотт МакТоминай (Антони, 58'), Марсель Забитцер, Джейдон Санчо, Бруну Фернандеш, Маркус Рашфорд (Фред, 83'), Ваутер Вегорст Фулхэм: Александр Митрович, Виллиан, Андреас Перейра (Томас Кейрни, 90'), Бобби Рид, Жоау Палинья, Харрисон Рид, Энтони Робинсон, Тим Рим, Исса Диоп, Кенни Тете, Бернд Лено Предупреждения: Андреас Перейра (18'), Гарри Магуайр (21'), Энтони Робинсон (67') Удаления: Виллиан (72'), Александр Митрович (72')

    Таким образом, «Манчестер Юнайтед» пробился в полуфинал Кубка Англии, где сыграет против «Брайтона».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выявят ли сильнейшего «Барселона» и «Реал»?
  • «Барселона» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 3.55
    •
  • Хватит ли Медведеву энергии на матч с невероятным Алькарасом?
  • Алькарас — Медведев. Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • Соболенко снова задавит Рыбакину в решающем матче
  • Рыбакина — Соболенко. Прогноз и ставки
  • 2.65
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.98
  • Экспресс дня 19 марта
  • Сегодня в 21:30
    •  3.55
  • Прогноз на матч Барселона — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Алькарас — Медведев
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Рыбакина — Соболенко
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Интер — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.26
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Адмирал — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 12:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Нью-Йорк Рейнджерс — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Виннипег
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры