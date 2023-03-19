«Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм»: счет матча 3:1, обзор голов

В четвертьфинальном матче Кубка Англиив родных стенах сломил сопротивлениесо счетом 2:1.

Открыли счет гости усилиями Александара Митровича, однако точные удары Бруну Фернандеша и Марселя Забитцера в течении двух минут переломили ход игры и принесли манкунианцам победу. Точку в поединке поставил тот же Бруну Фернандеш.

Отметим, что в составе «Фулхэма» на 72-й минуте были удалены сразу два футболиста — Виллиан и Александар Митрович.

Футбол. Англия. Кубок ФА Манчестер Юнайтед — Фулхэм 2:1 Голы: 0:1 Александр Митрович (50'), 1:1 Бруну Фернандеш (пенальти) (75'), 2:1 Марсель Забитцер (77') Манчестер Юнайтед: Давид де Хеа, Аарон Ван-Биссака, Гарри Магуайр, Лисандро Мартинес, Люк Шоу, Скотт МакТоминай (Антони, 58'), Марсель Забитцер, Джейдон Санчо, Бруну Фернандеш, Маркус Рашфорд (Фред, 83'), Ваутер Вегорст Фулхэм: Александр Митрович, Виллиан, Андреас Перейра (Томас Кейрни, 90'), Бобби Рид, Жоау Палинья, Харрисон Рид, Энтони Робинсон, Тим Рим, Исса Диоп, Кенни Тете, Бернд Лено Предупреждения: Андреас Перейра (18'), Гарри Магуайр (21'), Энтони Робинсон (67') Удаления: Виллиан (72'), Александр Митрович (72')

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» пробился в полуфинал Кубка Англии, где сыграет против «Брайтона».