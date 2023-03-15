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    Анчелотти поделился ожиданиями перед ответным матчем с «Ливерпулем»

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    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о предстоящем ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Посыл достаточно простой и понятный — нам не нужно делать какие-то расчёты, мы просто должны играть как можно лучше.

    Мы постараемся войти в игру с первых минут и выступить с максимальной интенсивностью и азартом, чтобы победить. Мы не собираемся играть с учётом того, что у нас уже есть преимущество.

    На психологическом уровне я думаю, что игра для нас сложнее, чем для "Ливерпуля". Они должны пройти весь путь, чтобы получить максимум с первой минуты, несмотря ни на что.

    Результат первого матча в этом аспекте вызывает у нас небольшие сомнения. Мы постараемся открыть счёт с первой минуты, но у нас больше сомнений, чем у соперника», — приводит слова Анчелотти официальный сайт «Реала».

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