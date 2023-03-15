Анчелотти поделился ожиданиями перед ответным матчем с «Ливерпулем»

Главный тренервысказался о предстоящем ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с

«Посыл достаточно простой и понятный — нам не нужно делать какие-то расчёты, мы просто должны играть как можно лучше.

Мы постараемся войти в игру с первых минут и выступить с максимальной интенсивностью и азартом, чтобы победить. Мы не собираемся играть с учётом того, что у нас уже есть преимущество.

На психологическом уровне я думаю, что игра для нас сложнее, чем для "Ливерпуля". Они должны пройти весь путь, чтобы получить максимум с первой минуты, несмотря ни на что.

Результат первого матча в этом аспекте вызывает у нас небольшие сомнения. Мы постараемся открыть счёт с первой минуты, но у нас больше сомнений, чем у соперника», — приводит слова Анчелотти официальный сайт «Реала».

В первом матче 1/8 финала ЛЧ «Реал» разгромил «Ливерпуль» (5:2). Следующий матч между этими командами состоится 15 марта в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.