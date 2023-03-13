Результаты матчей сборной России на турнире в Азии будут засчитываться в рейтинг ФИФА

Результаты встреч мужской сборнойна чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии (CAFA) пойдут в рейтинг ФИФА. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации футбола Таджикистана.

«Этот турнир будет проходить в июньские окна ФИФА. Очки пойдут в рейтинг ФИФА.

CAFA проводит первый турнир. Само собой, турнир согласован с Азиатской конфедерацией футбола», — сказали ТАСС в пресс-службе Федерации футбола Таджикистана.

В турнире, который пройдет с 9 по 21 июня, также примут участие сборные Таджикистана, Ирана, Узбекистана, Киргизии, Туркменистана и Афганистана. Кроме того, планируется пригласить на турнир еще одну азиатскую сборную.

Российские сборные и клубы были отстранены от участия в официальных международных матчах.

В конце прошлого года РФС в связи с отстранением российских клубов и сборных от международных турниров начал обсуждать вариант выхода из УЕФА и присоединения к АФК, но в итоге было принято решение отложить этот вопрос до марта.