Мостовой не верит, что сборную России вернут на мировую арену

Бывший игрок сборной Россиипрокомментировал новость о том, что национальная команда примет участие в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA).

«То, что мы примем участие в чемпионате в Азии, нормально. Любой турнир важен. Тем более, когда нет ничего. Как раз к этому времени закончится наш чемпионат. Не думаю, что этот чемпионат будет как тестовый вариант с переходом в Азию. Мы же не знаем всех нюансов.

Список соперников? В данной ситуации соперников нам выбирать не приходится. Наши конкуренты такие же, кому забить не могли осенью. Играем с теми, кто соглашается. Можно ли сказать, что снимается изоляция с российского футбола? Пока не верю, что нас вернут на мировую арену», — приводит слова Мостового Sport24.

Российские сборные и клубы были отстранены от участия в официальных международных матчах.

В конце прошлого года РФС в связи с отстранением российских клубов и сборных от международных турниров начал обсуждать вариант выхода из УЕФА и присоединения к АФК, но в итоге было принято решение отложить этот вопрос до марта.