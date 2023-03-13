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  • 13:33
    • Сборная России примет участие в турнире Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации
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    Мостовой не верит, что сборную России вернут на мировую арену

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    Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал новость о том, что национальная команда примет участие в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA).

    Александр Мостовой
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    Александр Мостовой

    «То, что мы примем участие в чемпионате в Азии, нормально. Любой турнир важен. Тем более, когда нет ничего. Как раз к этому времени закончится наш чемпионат. Не думаю, что этот чемпионат будет как тестовый вариант с переходом в Азию. Мы же не знаем всех нюансов.

    Список соперников? В данной ситуации соперников нам выбирать не приходится. Наши конкуренты такие же, кому забить не могли осенью. Играем с теми, кто соглашается. Можно ли сказать, что снимается изоляция с российского футбола? Пока не верю, что нас вернут на мировую арену», — приводит слова Мостового Sport24.

    Российские сборные и клубы были отстранены от участия в официальных международных матчах.

  • Известен формат турнира в Азии, где сыграет сборная России
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    • В конце прошлого года РФС в связи с отстранением российских клубов и сборных от международных турниров начал обсуждать вариант выхода из УЕФА и присоединения к АФК, но в итоге было принято решение отложить этот вопрос до марта.

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