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    Де Брейне: В АПЛ все 20 команд на высоком уровне

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    Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне высказался об уровне команд в английской Премьер-лиге.

    Кевин де Брейне
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    Кевин де Брейне

    «Я думаю, что в этом сезоне мы в хорошей форме. АПЛ немного изменилась. Команды из нижней части таблицы могут тратить больше денег и покупать игроков более высокого уровня.

    Я чувствую, что все 20 команд на высоком уровне, поэтому я думаю, что обыгрывать их становится все сложнее и сложнее», — цитирует де Брейне BBC.

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    • Полузащитник провел 25 матчей за «Манчестер Сити» в АПЛ, забил 4 гола и сделал 12 голевых передач.

    «Горожане» занимают 2-е место в турнирной таблице Премьер-лиги с 61-м баллом в активе.

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