Де Брейне: В АПЛ все 20 команд на высоком уровне

Кевин де Брейне Фото: globallookpress.com
«Я думаю, что в этом сезоне мы в хорошей форме. АПЛ немного изменилась. Команды из нижней части таблицы могут тратить больше денег и покупать игроков более высокого уровня.
Я чувствую, что все 20 команд на высоком уровне, поэтому я думаю, что обыгрывать их становится все сложнее и сложнее», — цитирует де Брейне BBC.
Полузащитник провел 25 матчей за «Манчестер Сити» в АПЛ, забил 4 гола и сделал 12 голевых передач.
«Горожане» занимают 2-е место в турнирной таблице Премьер-лиги с 61-м баллом в активе.