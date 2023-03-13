Де Брейне: В АПЛ все 20 команд на высоком уровне

Полузащитниквысказался об уровне команд в английской Премьер-лиге.

«Я думаю, что в этом сезоне мы в хорошей форме. АПЛ немного изменилась. Команды из нижней части таблицы могут тратить больше денег и покупать игроков более высокого уровня.

Я чувствую, что все 20 команд на высоком уровне, поэтому я думаю, что обыгрывать их становится все сложнее и сложнее», — цитирует де Брейне BBC.

Полузащитник провел 25 матчей за «Манчестер Сити» в АПЛ, забил 4 гола и сделал 12 голевых передач.

«Горожане» занимают 2-е место в турнирной таблице Премьер-лиги с 61-м баллом в активе.