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    Ткаченко: Трансфер Кузяева может изменить отношение к россиянам в Европе

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    Глава компании ProSports Management Герман Ткаченко высказался по поводу отношения к российским футболистам на европейском рынке.

    Далер Кузяев
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    Далер Кузяев

    «Будем честны: и до февраля 2022-го в Европе не очень часто говорили о российских футболистах. Где-то с апреля я столкнулся с разговорами в духе "Да, этот игрок подходит по качествам, но сейчас его трансфер неуместен".

    Недавно разговаривал с руководителем одного из итальянских клубов, он назвал трех интересных игроков из РПЛ, упор был сделан на игроков обороны, среди них — Саба Сазонов и Руслан Литвинов. Сазонов интересен в том числе из-за грузинского паспорта, в Италии сейчас это просто круто. А вот про Литвинова этот клуб сказал всего лишь два слова: "No chance".

    Возможно, это связано с тем, что его владелец — американец.

    Мне кажется, у нас все-таки сохранилась основа для того, чтобы это изменить (отношение к российским игрокам в Европе — прим.) — и это не связано с политикой. На улицах не чувствуется русофобии. Должно произойти что-то знаковое — и мы посмотрим на реакцию европейцев.

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    • Что должно произойти? Что-то чуть заметнее зимнего перехода Александра Филина в бельгийский "Эйпен". Возможно, это уже маленький шаг к переменам, но я говорю о другом — летнем отъезде Далера Кузяева, лучшего российского футболиста.

    Тут все может сложиться: у Далера очень высокий уровень, он становится свободным агентом, у него уже точно не космические запросы. Я не верю, что им не заинтересуются клубы из середины таблиц топовых лиг.

    То, что за Кузяева не придется платить, освобождает его потенциальный клуб от сложностей с переводами, но это лишь технический момент. Кузяев и в "Зените", и без "Зенита" — российский игрок», — сказал Ткаченко в интервью Sports.ru.

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