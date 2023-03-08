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    Шевченко: «Тоттенхэм» усилит давление, поэтому «Милану» не следует прижиматься к своим воротам

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    Экс-нападающий «Милана» и сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от матча итальянской команды против английского «Тоттенхэма» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Андрей Шевченко
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    Андрей Шевченко

    «У Леау есть все качества, чтобы решать исходы матчей на самом высоком уровне. Пришло время, чтобы он сделал это в Лиге чемпионов. Он должен быть сильнее вовлечён в игру и быть лидером команды.

    Что потребуется "Милану", чтобы выйти в четвертьфинал? Сделать то же самое, что и в первой игре. Мне понравилось, как "Милан" играл на "Сан-Сиро". Они постоянно вовлечены в игру. Игроки были полны решимости, и я заметил ту же энергию, что была с ним при предыдущих успехах. Они также должны сыграть и в Лондоне.

    Они не должны только сидеть в защите. У них есть опытные футболисты, которые знают, как вести себя в определённых ситуациях, но играть с английскими клубами на выезде — это другое дело. "Тоттенхэм" усилит давление, поэтому "Милану" не следует прижиматься к своим воротам», — приводит слова Шевченко La Gazzetta dello Sport.

    В первом матче победу со счётом 1:0 одержал «Милан».

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