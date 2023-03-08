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    Моуринью о «Реал Сосьедаде»: «Роме» не повезло со жребием

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    Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью считает, что «Роме» достался один из самых сложных соперников в 1/8 Лиги Европы. «Римляне» сыграют с «Реал Сосьедадом».

    Жозе Моуринью
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    Жозе Моуринью

    «"Реал Сосьедад" — отличная команда. Честно говоря, трудно найти у них какие-либо слабые места. Альгуасиль — очень хороший тренер. Забить этой команде будет нелегко. А еще в их команде собраны технически классные игроки.

    Идти на четвертом месте в Ла Лиге после трех грандов — это говорит о многом. Это очень качественная команда. Нам не повезло со жребием, но в турнире топ-уровня, каким является Лига Европы, всегда нелегко. Однако они отнесутся к нам с таким же уважением, как мы к ним», — цитирует Моуринью Football Italia.

    Команды проведут очную встречу 9 марта в Риме. Начало в 20:45 мск. LiveSport традиционно сделал прогнозы на все матчи игрового дня турнира. Они доступны здесь.

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