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    Медведева: «Динамо» будет лидером РПЛ в ближайшие 5–10 лет

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    Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании российская фигуристка Евгения Медведева высказалась о перспективе московского «Динамо» завоевать чемпионство в Российской Премьер-Лиге.

    Евгения Медведева
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    Евгения Медведева

    «Это сложный пока что вопрос для меня. Я не буду врать и говорить, что активно слежу за играми конкурентов. Понимаю, что, скорее всего, чемпионство в этом сезоне завоевать будет очень сложно. Но как минимум за бронзу наш клуб точно должен бороться, а там как пойдёт.

    У "Динамо" очень молодая команда. Я думаю, что в ближайшие 5–10 лет это будет лидер российского футбола. Я вижу, что у них есть стратегия развития. Они вкладываются в инфраструктуру, в молодёжь. Дай бог, еврокубки нам вернут, и "Динамо" ещё пошумит в Лиге чемпионов», — приводит слова Медведевой «Спорт-Экспресс».

    После победы над «Крыльями Советов» в рамках 18-го тура РПЛ «Динамо» сохранило четвертое место в РПЛ, сократив отставание от «Ростова», идущего на третьей строчке, до 3 очков.

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