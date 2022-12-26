Гуллит: Месси — лучший игрок этого времени, но не в истории

Бывший футболист сборной Нидерландовоценил величие форварди сборной Аргентины

«Нет, я не считаю Месси лучшим игроком в истории. Думаю, что он лучший игрок этого времени.

Многие вещи нельзя сравнивать друг с другом. Пеле трижды становился чемпионом мира, это много. 60-е и частично 70-е года были его эпохой.

Затем пришло время Марадоны — 80-е и 90-е. Примечательно, что мы говорим о трех южноамериканцах», — сказал Гуллит Ziggo Sport.

Напомним, что Месси стал чемпионом мира 2022 года. За 7 матчей на мундиале в Катаре футболист забил 7 мячей и был признан лучшим игроком турнира.