ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Энцо ФернандесТрансферный дайджест. 20 — 26 декабря
  • 18:12
    • Источник: ФИФА разрешит России участвовать в отборе на ЧМ-2026 в случае перехода в Азию
  • 17:48
    • «Тоттенхэм» совершил камбэк с 0:2 в матче с «Брентфордом»
  • 17:14
    • Продать Неймара, купить Кейна и поставить Зидана — три условия Мбаппе руководству ПСЖ
  • 17:06
    • «Челси» ведет переговоры с «Монако» по трансферу Бадьяшила
  • 14:55
    • Рабьо может перейти в «Тоттенхэм»
    Все новости спорта

    Гуллит: Месси — лучший игрок этого времени, но не в истории

    Футбол Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022 ЧМ-2022 Сборная Аргентины Лига 1 Футбол Франции ПСЖ
    Бывший футболист сборной Нидерландов Рууд Гуллит оценил величие форвард ПСЖ и сборной Аргентины Лионеля Месси.

    Лионель Месси
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лионель Месси

    «Нет, я не считаю Месси лучшим игроком в истории. Думаю, что он лучший игрок этого времени.

    Многие вещи нельзя сравнивать друг с другом. Пеле трижды становился чемпионом мира, это много. 60-е и частично 70-е года были его эпохой.

    Затем пришло время Марадоны — 80-е и 90-е. Примечательно, что мы говорим о трех южноамериканцах», — сказал Гуллит Ziggo Sport.

    Напомним, что Месси стал чемпионом мира 2022 года. За 7 матчей на мундиале в Катаре футболист забил 7 мячей и был признан лучшим игроком турнира.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» начнет без увертюр
  • «Астон Вилла» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.24
    •
  • «Канониры» уверенно продолжат свое победное шествие
  • «Арсенал» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 2.44
    •
  • Оступится ли «Тоттенхэм» на «Брентфорде»?
  • «Брентфорд» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 3.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.10
  • Экспресс дня 26 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.44
  • Прогноз на матч Арсенал — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Лестер — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Челси — Борнмут
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  4.50
  • Экспресс дня 27 декабря
  • Завтра в 23:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Майами — Миннесота
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Амур — Адмирал
  • Хоккей
  • Завтра в 12:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры