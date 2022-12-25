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    Черчесов: На ЧМ-2022 Роналду был сфокусирован на своих рекордах

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    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов считает, что эгоизм Криштиану Роналду стал причиной неудачного выступления сборной Португалии на ЧМ-2022.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    Португальцы проиграли в 1/4 финала сборной Марокко (0:1). Роналду в пяти матчах забил лишь один гол.

    «В клубе у Роналду были определенные проблемы, которые плавно перетекли в сборную.

    Дал интервью перед чемпионатом мира ― на такое сложно не обращать внимания.

    Роналду — звезда первой величины, он это доказывает на протяжении десятилетий. Это игрок, который заставляет полюбить футбол. Но такие моменты бывают у всех.

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    • Месси сейчас чемпион мира, а четыре года назад они проиграли Хорватии 0:3, бездарно сыграли в России. Лео уже этот период прошел. Так что не надо для Роналду всё рисовать черными красками.

    Но могу сказать, что на этом чемпионате мира он был сфокусирован на своих рекордах, думал о своих достижениях, поэтому они так рано и вылетели», — приводит слова Черчесова «Чемпионат».

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