Эвра: Роналду такой же великий игрок, как и Месси

Экс-игрокоценил выступлениена чемпионате мира в Катаре.

«Я желал удачи Роналду на чемпионате мира. Очень обидно не выходить в стартовом составе сборной, особенно для Криштиану, потому что, возможно, это был его последний шанс на мировых первенствах.

Тренер оставил его в запасе на игры плей-офф. Возможно, он посчитал, что без Роналду команда выглядит лучше.

Но не забывайте, Криштиану — великий игрок, как и Месси.

Я не разговаривал с ним о том, что он планирует делать дальше. У него была мечта — выиграть турнир с Португалией, теперь эта мечта разбита.

Иногда, когда ты оцениваешь свою карьеру, думаешь, что пора остановиться. Для меня не будет сюрпризом, если Роналду завершит карьеру», — сказал Эвра Sky Sports.

Напомним, что сборная Португалии проиграла Марокко в четвертьфинале ЧМ (0:1) и вылетела из турнира.