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    Эвра: Роналду такой же великий игрок, как и Месси

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    Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра оценил выступление Криштиану Роналду на чемпионате мира в Катаре.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    «Я желал удачи Роналду на чемпионате мира. Очень обидно не выходить в стартовом составе сборной, особенно для Криштиану, потому что, возможно, это был его последний шанс на мировых первенствах.

    Тренер оставил его в запасе на игры плей-офф. Возможно, он посчитал, что без Роналду команда выглядит лучше.

    Но не забывайте, Криштиану — великий игрок, как и Месси.

    Я не разговаривал с ним о том, что он планирует делать дальше. У него была мечта — выиграть турнир с Португалией, теперь эта мечта разбита.

    Иногда, когда ты оцениваешь свою карьеру, думаешь, что пора остановиться. Для меня не будет сюрпризом, если Роналду завершит карьеру», — сказал Эвра Sky Sports.

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