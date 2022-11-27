Хави мог оказаться в тренерском штабе сборной Бразилии

Главный тренеррассказал, что ему поступало предложение войти в тренерский штаб сборной Бразилии.

Испанец отказался, так как хотел поработать главным тренер и позже возглавил каталонский клуб.

«Это была совершенно неожиданная возможность. Я общался с ними через своего агента, у меня была возможность присоединиться к тренерскому штабу Тите и работать с ним, но я хотел быть главным тренером, дождался возможности и возглавил "Барселону".

Я бы сказал, это была историческая возможность.

Я нахожусь там, где хочу быть, в лучшем клубе мира, в клубе, который в моём сердце», — приводит слова Хави Goal.

Испанский специалист возглавил «Барселону» в 2021 году.