Дешам: Думаю, австралийцы устали после неплохого первого тайма

Главный тренер сборной Франциипрокомментировал итог матча против Австралии (4:1) в первом туре ЧМ-2022.

«Во втором тайме у нас было достаточно моментов. Думаю, соперник устал после неплохого первого тайма. Мбаппе в порядке, сегодня он очень нам помог.

Присутствие футболистов такого уровня очень важно. Травма Эрнандеса — неприятный момент, но мы найдем решение», — приводит слова тренера RMC Sport.

Сборная Франции лидирует в группе D по итогам игрового дня (3 очка), Дания — вторая (1 очко), Тунис — третий (1 очко), Австралия — четвертая (0 очков).

Календарь и таблица ЧМ-2022

Французская команда проведет следующий матч 26 ноября против Дании, а австралийцы в этот же день встретятся с Тунисом.