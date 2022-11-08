Фирмино отреагировал на непопадание в заявку на чемпионат мира

Нападающийотреагировал на непопадание в заявку бразильской сборной на чемпионат мира, написав пост в социальных сетях.

Форвард «красных» благодарит бога за возможность жить мечтой и поздравляет тех, кто попал в окончательную заявку на чемпионат мира в Катаре.

«Благодарю вас за все сообщения со словами поддержки.

Чемпионат мира — мечта каждого игрока, я здесь не исключение. Вчера всё произошло не так, как я себе представлял, но я могу оглянуться и поблагодарить бога за то, что он позволил мне жить этой мечтой, как и другим игрокам.

"Твёрдого духом Ты хранишь в совершенном мире, ибо на Тебя уповает он. Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная" (Книга пророка Исаии 26:3-4).

Пользуясь возможностью, хочу поздравить игроков, которые попали в итоговую заявку. Для меня всегда было, есть и будет честью представлять свою страну, особенно с тем даром, что дал мне Господь.

Уверен, бог приберёг для меня лучшее», — написал Фирмино.