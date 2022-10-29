«Динамо» — «Химки»: счет матча 6:1, обзор голов

Счет в матче был открыт на 11-й минуте. Голкипер химчан Гудиев ошибся в передаче — получилось в ноги Муми Нгамалё — камерунец после перехвата вошёл в штрафную и прицельно пробил в дальний угол ворот.
На 29-й минуте, в позиционной атаке, Нгамалё с левого фланга совершил навес в район вратарской, откуда Макаров в борьбе с Главчичем головой переправил мяч в угол ворот.
Счет стал крупным в добавленное к первому тайму время. Фомин из глубины выполнил заброс под рывок Захаряна, Арсен ворвался в штрафную, прокинул мяч мимо вышедшего Гудиева и от лицевой сделал пас во вратарскую, откуда Смолов после паузы пробил в угол ворот.
На 77-й минуте, после мягкого заброса Грулёва в штрафную гостей, Тюкавин обработал мяч грудью и здорово пробил в угол ворот.
На 87-й минуте потеряли химчане мяч под давлением соперника, Гладышев оказался на радиусе штрафной и исполнил обводящий удар в угол ворот.
Спустя две минуты Тюкавин и Гладышев отыгрались в штрафной, после чего Ярослав аккуратным ударом направил мяч в сетку ворот.
В компенсированное время в ворота «Динамо» был назначен пенальти — Сазонов у лицевой завалил Дулаева. Илья Садыгов с 11-метровой отметки мощно по центру пробил под перекладину.
«Химки» продлили серию без побед до 15 матчей. Команда занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ (9 очков).
«Динамо» набрало 26 очков и поднялось на третье место. Команда имеет одинаковое количество очков с ЦСКА и «Ростовом», которые пока еще не сыграли свои матчи 15-го тура.