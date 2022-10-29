«Динамо» — «Химки»: счет матча 6:1, обзор голов

Московскоеодержало домашнюю победу над подмосковными(6:1) в матче 15-го тура чемпионата России.

Счет в матче был открыт на 11-й минуте. Голкипер химчан Гудиев ошибся в передаче — получилось в ноги Муми Нгамалё — камерунец после перехвата вошёл в штрафную и прицельно пробил в дальний угол ворот.

На 29-й минуте, в позиционной атаке, Нгамалё с левого фланга совершил навес в район вратарской, откуда Макаров в борьбе с Главчичем головой переправил мяч в угол ворот.

Счет стал крупным в добавленное к первому тайму время. Фомин из глубины выполнил заброс под рывок Захаряна, Арсен ворвался в штрафную, прокинул мяч мимо вышедшего Гудиева и от лицевой сделал пас во вратарскую, откуда Смолов после паузы пробил в угол ворот.

На 77-й минуте, после мягкого заброса Грулёва в штрафную гостей, Тюкавин обработал мяч грудью и здорово пробил в угол ворот.

На 87-й минуте потеряли химчане мяч под давлением соперника, Гладышев оказался на радиусе штрафной и исполнил обводящий удар в угол ворот.

Спустя две минуты Тюкавин и Гладышев отыгрались в штрафной, после чего Ярослав аккуратным ударом направил мяч в сетку ворот.

В компенсированное время в ворота «Динамо» был назначен пенальти — Сазонов у лицевой завалил Дулаева. Илья Садыгов с 11-метровой отметки мощно по центру пробил под перекладину.

Футбол. Россия. Премьер-лига Динамо — Химки 6:1 Голы: 1:0 Муми Нгамал (11'), 2:0 Даниэль Мишкич (29'), 3:0 Фёдор Смолов (45+4'), 4:0 Константин Тюкавин (77'), 5:0 Ярослав Гладышев (87'), 6:0 Ярослав Гладышев (89') Динамо: Элазар Даса, Роберто Фернандес (Николас Маричал, 49'), Даниил Фомин, Александр Кутицкий, Диего Лаксальт (Ярослав Гладышев, 72'), Даниэль Мишкич (Вячеслав Грулёв, 71'), Муми Нгамал (Константин Тюкавин, 71'), Саба Сазонов, Антон Шунин, Фёдор Смолов, Арсен Захарян (Дмитрий Скопинцев, 54') Химки: Кирилл Боженов (Александр Долгов, 61'), Ираклий Чежия, Glavcic N. (Dulaev D., 61'), Денис Глушаков (Kazantsev D., 35'), Gudiev V., Guliev A., Magomedov B., Резиуан Мирзов, Алексей Никитин (Брайан Идову, 78'), Александр Руденко (Илья Садыгов, 78'), Volkov Z. Предупреждения: Алексей Никитин (48'), Kazantsev D. (62'), Саба Сазонов (65')

«Химки» продлили серию без побед до 15 матчей. Команда занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ (9 очков).

Календарь и таблица РПЛ

«Динамо» набрало 26 очков и поднялось на третье место. Команда имеет одинаковое количество очков с ЦСКА и «Ростовом», которые пока еще не сыграли свои матчи 15-го тура.