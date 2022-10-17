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    Кокорин о первом матче за «Фиорентину»: Я выхожу, и мне вообще насрать

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    Нападающий «Ариса» Александр Кокорин рассказал, с какими проблемами столкнулся в своем первом матче за «Фиорентину».

    Александр Кокорин
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    Александр Кокорин

    «Самое обидное было — момент с "Интером". Я дебютировал. Выходил с травмой уже. Об этом никто не знал. Я выхожу на поле и должен радоваться дебюту в Серии А, хотя мы вроде проигрывали. Меня зовут на замену. А у меня уже надрыв задней был.

    Я выхожу, и мне вообще насрать. Все думают, волнуется или нет. А мне вообще похер. Я понимаю, что это ужас. Вроде я должен радоваться и носиться с мячом, но я не могу ничего сделать, у меня болит нога. Об этом еще не знают в руководстве.

    Обидно, что я играл с травмой. Вот, что я переживал в те моменты. А в России считали, сколько я сделал передач.

    Что я делал во Флоренции? Хороший вопрос (смеется). В конечном итоге, прекрасно жил, параллельно занимался — как на работу ходил. Четыре месяца, четыре тренера, первые травмы, тоже штуки четыре, наверное, подряд. Были одни тренеры, которые меня покупали, но в итоге я травмировался. Когда пришел новый тренер, который меня не ждал, они взяли новых игроков.

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    • Если бы я понимал, что я неконкурентоспособный и не могу играть, вопросов бы не было. Но я могу играть, а тренерский штаб говорит, что я в хорошей форме… Я примерно понимаю, почему это случилось. В один момент, когда на меня надеялись, я не играл из-за травм. Дальше естественно я ждал своего шанса. Но они купили футболистов, у которых, по-моему мнению, мягко говоря, тоже не получилось.

    В "Фиорентине" у меня не было ни одного конфликта.

    Скорее всего, меня не включили бы в заявку на сезон. А так ни одного конфликта. Я не могу много рассказывать, я принадлежу "Фиорентине". Скорее всего, я буду туда возвращаться. Единственное, было непонимание, когда ко мне подходят и говорят, что я в хорошей форме. Я понимаю по тренировкам с тем же Душаном [Влаховичем] и другими ребятами, что могу играть. Для меня главной оценкой была оценка ребят, которые играли в топовых клубах и говорили: "Для нас загадка, почему так выходит, что ты не играешь".

    Я не такой футболист, который придет к руководству выкручивать руки, задавать вопросы. У меня есть контракт, я взрослый парень. Если они считают, что для клуба это нормальная ситуация, что я не играю, что я не могу даже уйти спокойно… Мне тяжело ответить. У меня есть контракт, где черным по белому прописано, что я делаю. Я должен приходить и тренироваться. Если меня не ставят на игры, то (разводит руками)...», — сказал Кокорин в интервью известному журналисту Нобелю Арустамяну.

    Напомним, Кокорин в конце августа перешел из «Фиорентины» в кипрский «Арис» на правах аренды.

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