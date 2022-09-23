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    Капитан сборной Киргизии: Не понимаю иностранцев, которые нарушают условия контракта с российскими клубами

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    Капитан сборной Киргизии и защитник красноярского «Енисея» Валерий Кичин раскритиковал иностранцев, которые покинули российские клубы.

    Валерий Кичин
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    Валерий Кичин

    ФИФА ранее разрешила иностранным футболистам приостанавливать контракты с клубами из России.

    «Думал ли о том, чтобы уехать из России? Нет, а с чего бы? Я не боюсь, там, где я играю, все нормально.

    Не понимаю игроков, которые нарушают условия контракта. У тебя есть контракт, ты должен его отрабатывать.

    Оказывалось ли на меня давление? Ни в коем случае. У нас все хорошо в Красноярске», — приводит слова Кичина «Матч ТВ».

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