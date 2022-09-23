Капитан сборной Киргизии: Не понимаю иностранцев, которые нарушают условия контракта с российскими клубами

Капитан сборной Киргизии и защитник красноярского «Енисея»раскритиковал иностранцев, которые покинули российские клубы.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Валерий Кичин Фото: limon.kg

ФИФА ранее разрешила иностранным футболистам приостанавливать контракты с клубами из России.

«Думал ли о том, чтобы уехать из России? Нет, а с чего бы? Я не боюсь, там, где я играю, все нормально.

Не понимаю игроков, которые нарушают условия контракта. У тебя есть контракт, ты должен его отрабатывать.

Оказывалось ли на меня давление? Ни в коем случае. У нас все хорошо в Красноярске», — приводит слова Кичина «Матч ТВ».

Напомним, 24 сентября сборная Киргизии сыграет с Россией в рамках товарищеского матча.