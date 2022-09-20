Корнеев о Холанде: Чисто киллер. Сидит как снайпер, потом раз — и сделано

Бывший футболист «Барселоны»поделился мнением о результативности нападающего «Манчестер Сити»

В текущем сезоне Холанд провел за «Ман Сити» 10 матчей, в которых забил 14 мячей.

«По мне, у него уникальное голевое чутье. Вроде его вообще не видно в матче, потом появляется где надо. В этом сезоне видим голы шедевральные, он делает все настолько просто, что я даже Ромарио вспомнил.

Я прочитал его интервью, где он говорит, что мечтает коснуться мяча пять раз и забить пять… Это что‑то уникальное. Чисто киллер. Сидит как снайпер, потом раз — и сделано», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».