Черчесов: В любом случае буду на финале ЛЕ в Будапеште. Будет круче, если не зрителем

Венгерский клуб одержал две победы подряд на старте турнира. В четверг, 15 сентября, был обыгран «Монако» (1:0).
«Шесть побед подряд? Наконец-то провели сборы, пусть и не так качественно, как хотели.
Взяли игроков, которые делают нам разницу, — того же Траоре. Стабилизировали состав, теперь у нас нет основы, а есть старт. Игр много, все готовы выйти на замену.
Что касается моих слов после матча о том, что хорошим результатом будет трофей, то их немножко не так перевели.
Я сказал, что успех любой команды — трофей. Кто приедет в Будапешт на финал за кубком, у того и будет успех.
Мы идем от игры к игре. Конечно, мы знаем, что финал дома. В любом случае я на финале буду. Если получится, что не зрителем, — будет круче», — сказал тренер Sports.ru.