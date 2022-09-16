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    Черчесов: В любом случае буду на финале ЛЕ в Будапеште. Будет круче, если не зрителем

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    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал о целях венгерского клуба в Лиге Европы.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    Венгерский клуб одержал две победы подряд на старте турнира. В четверг, 15 сентября, был обыгран «Монако» (1:0).

    «Шесть побед подряд? Наконец-то провели сборы, пусть и не так качественно, как хотели.

    Взяли игроков, которые делают нам разницу, — того же Траоре. Стабилизировали состав, теперь у нас нет основы, а есть старт. Игр много, все готовы выйти на замену.

    Что касается моих слов после матча о том, что хорошим результатом будет трофей, то их немножко не так перевели.

    Я сказал, что успех любой команды — трофей. Кто приедет в Будапешт на финал за кубком, у того и будет успех.

    Мы идем от игры к игре. Конечно, мы знаем, что финал дома. В любом случае я на финале буду. Если получится, что не зрителем, — будет круче», — сказал тренер Sports.ru.

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