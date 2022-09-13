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    Конте: Мне очень жаль, что «Тоттенхэм» проиграл «Спортингу»

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    Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал итог матча 2-го тура Лиги чемпионов со «Спортингом» (0:2).

    Антонио Конте
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    Антонио Конте

    «Мне очень жаль, что результат получился таким. Игра была тяжёлой. Мы сделали всё, чтобы победить.

    У нас было несколько ситуаций, когда мы должны были сыграть лучше. Но сейчас нам надо отдохнуть и сосредоточиться на подготовке к матчу АПЛ», — цитирует Конте пресс-служба УЕФА.

    «Спортинг» набрал шесть очков и лидируют в группе D. У англичан три балла.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    В следующем туре «Тоттенхэм» сыграет на выезде с «Айнтрахтом» 4 октября. «Спортинг» в этот же день сыграет на выезде с «Марселем».

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