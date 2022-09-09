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    РПЛ. «Динамо» проиграло «Сочи», ЦСКА примет «Краснодар», «Спартак» в гостях у «Ростова»

    Результаты матчей 9 тура РПЛ

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    Матчи пройдут с 10-го по 11 сентября

    «Сочи» — «Динамо» 2:1

    Матч 9 тура РПЛ между «Сочи» и московским «Динамо» завершился победой хозяев со счетом 2:1.

    Сочинцы быстро ушли в отрыв. На 6 минуте отметился полузащитник Георгий Мелкадзе. Спустя 5 минут он записал на свой счет результативную передачу, отдав голевой пас на Кристиана Нобоа.

    Денис Макаров за 5 минут до конца первого тайма сократил разрыв в счете.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Сочи — Динамо 2:1
    Голы: 1:0 Melkadze G. (6'), 2:0 Noboa Ch. (11'), 2:1 M.D. (40') Сочи: Burmistrov N. (Sarveli V., 65'), Drkusic V., Dzhanaev S., Makarchuk A., Margasov T., Melkadze G. (Ushatov K., 88'), Meshchaninov A., Noboa Ch., Terekhov S., Yurganov I., Yusupov A. (Kravtsov K., 79') Динамо: Fernandez R., Fomin D. (Gladyshev Y., 78'), Gagnidze L. (Normann M., 46'), Grulev V. (Lesovoy D., 46'), M.D., Marichal N., Parshivlyuk S. (Dasa E., 66'), Shunin A., Skopintsev D., Tyukavin K. (Smolov F., 46'), Zakharian A. Предупреждения: Skopintsev D. (37'), Yusupov A. (63'), (90+3')

    «Сочи» набрал 16 очков и сравнялся с «Динамо». Команда занимает 5 место, а москвичи идут четвертыми. Для гостей это первое фиаско в сезоне.

    «Химки» — «Крылья Советов»

    10 сентября, 15:00 мск

    ЦСКА — «Краснодар»

    10 сентября, 17:30 мск

    «Ахмат» — «Нижний Новгород»

    10 сентября, 19:45 мск

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    «Урал» — «Торпедо»

    11 сентября, 13:00 мск

    «Факел» — «Локомотив»

    11 сентября, 15:00 мск

    «Зенит» — «Оренбург»

    11 сентября, 17:30 мск

    «Ростов» — «Спартак»

    11 сентября, 19:45 мск

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