Поттер возглавил «Челси», подписав пятилетний контракт

Лондонскийобъявил о назначениина пост главного тренера.

Соглашение с 47-летним англичанином рассчитано на 5 лет.

Поттер возглавлял «Брайтон энд Хоув Альбион» с мая 2019 года, его контракт был рассчитан до конца июня 2025 года.

Сообщалось, что «Челси» придется заплатить клубу 10 млн фунтов в качестве компенсации.

«Я невероятно горжусь и рад представлять "Челси", этот фантастический футбольный клуб.

Я очень рад сотрудничать с новой группой владельцев "Челси" и с нетерпением жду встречи и работы с интересной группой игроков, а также развития команды и культуры, которыми наши замечательные болельщики смогут гордиться.

Я также хотел бы искренне поблагодарить "Брайтон" за предоставленную мне возможность и, в частности, Тони Блума и всех игроков, персонал и болельщиков за их постоянную поддержку во время моего пребывания в клубе», — цитирует тренера пресс-служба «Челси».

В среду, 7 сентября, «Челси» объявил о прекращении сотрудничества с Томасом Тухелем. Он работал в клубе с января 2021 года и выиграл с «синими» Лигу чемпионов.