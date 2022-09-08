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    Поттер возглавил «Челси», подписав пятилетний контракт

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    Лондонский «Челси» объявил о назначении Грэма Поттера на пост главного тренера.

    Грэм Поттер
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    Грэм Поттер

    Соглашение с 47-летним англичанином рассчитано на 5 лет.

    Поттер возглавлял «Брайтон энд Хоув Альбион» с мая 2019 года, его контракт был рассчитан до конца июня 2025 года.

    Сообщалось, что «Челси» придется заплатить клубу 10 млн фунтов в качестве компенсации.

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    • «Я невероятно горжусь и рад представлять "Челси", этот фантастический футбольный клуб.

    Я очень рад сотрудничать с новой группой владельцев "Челси" и с нетерпением жду встречи и работы с интересной группой игроков, а также развития команды и культуры, которыми наши замечательные болельщики смогут гордиться.

    Я также хотел бы искренне поблагодарить "Брайтон" за предоставленную мне возможность и, в частности, Тони Блума и всех игроков, персонал и болельщиков за их постоянную поддержку во время моего пребывания в клубе», — цитирует тренера пресс-служба «Челси».

    В среду, 7 сентября, «Челси» объявил о прекращении сотрудничества с Томасом Тухелем. Он работал в клубе с января 2021 года и выиграл с «синими» Лигу чемпионов.

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