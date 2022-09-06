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    «Факел» уволил главного тренера

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    Главный тренер воронежского «Факела» Олег Василенко покинул свой пост.

    Олег Василенко
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    Олег Василенко

    Клуб объявил об уходе 48-летнего специалиста по обоюдному согласию сторон. Временно исполняющим обязанности главного тренера будет Дмитрий Пятибратов.

    «Мы вместе пришли к такому решению после долгого разговора. Хочется поблагодарить генерального и спортивного директоров клуба за приглашение в столь сложный и интересный проект.

    Мы вместе сотворили эту удивительную историю, очень важную для города.

    А теперь настало время двигаться дальше. Никаких обид — это футбол. У меня остаются лишь самые добрые слова. "Факел" всегда будет в моем сердце. Желаю клубу удачи!» — заявил Василенко клубной пресс-службе.

    Календарь и таблица РПЛ

    На данный момент «Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 4 очка в 8 матчах.

    Команда ни разу не победила в восьми встречах, а последних трех матчах с учетом игры в Кубке России «Факел» проиграл три раза с общим счетом 2:9.

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