«Факел» уволил главного тренера

Главный тренер воронежскогопокинул свой пост.

Клуб объявил об уходе 48-летнего специалиста по обоюдному согласию сторон. Временно исполняющим обязанности главного тренера будет Дмитрий Пятибратов.

«Мы вместе пришли к такому решению после долгого разговора. Хочется поблагодарить генерального и спортивного директоров клуба за приглашение в столь сложный и интересный проект.

Мы вместе сотворили эту удивительную историю, очень важную для города.

А теперь настало время двигаться дальше. Никаких обид — это футбол. У меня остаются лишь самые добрые слова. "Факел" всегда будет в моем сердце. Желаю клубу удачи!» — заявил Василенко клубной пресс-службе.

Календарь и таблица РПЛ

На данный момент «Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 4 очка в 8 матчах.

Команда ни разу не победила в восьми встречах, а последних трех матчах с учетом игры в Кубке России «Факел» проиграл три раза с общим счетом 2:9.