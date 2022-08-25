«Динамо» нашло альтернативу Карцеву в «Кристал Пэлас»

Московское «Динамо» рассматривает вариант с приобретением полузащитника «Кристал Пэлас», если не состоится переходв московский клуб, сообщает «Чемпионат»

Уточняется, что Миливоевич — одна из альтернатив Карцеву, переход которого на грани срыва.

Напомним, ранее «Маккаби» отозвал Карцева, который уже находился в Москве и тренировался с командой обратно из-за проблем с оплатой трансфера.

В этом сезоне 31-летний опорник провёл за команду Патрика Виейра четыре матча во всех турнирах и забил один гол. Ориентировочная стоимость игрока оценивается в € 4 млн, контракт Миливоевича с лондонцами истекает летом 2023 года.

Ранее расположение «Динамо» покинул полузащитник Никола Моро, в ближайшее время он должен стать игроком «Болоньи».

Москвичи располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.