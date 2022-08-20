«Селтик» близок к покупке хавбека «Рубина»

Шотландскийблизок к покупке полузащитника, сообщает Sky Sports.

В начале августа клубы уже общались о переходе, но переговоры тогда не удались. «Селтик» не хотел брать футболиста из-за сложностей с финансовыми операциями.

Накануне клубы возобновили переговоры и близки к соглашению по полноценному трансферу 23-летнего игрока.

Прошлым летом «Рубин» купил Хакшабановича у «Норчепинга» за 6,5 миллионов евро, но готов продать его дешевле.

С марта 2022 года швед выступал на правах аренды за «Юргорден» в составе которого отличился 2 голами и 2 результативными передачами в 11 матчах.

Последние недели игрок провел в своем бывшем клубе «Хальмстаде», чтобы поддерживать форму.