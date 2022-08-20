ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Артем ДзюбаТурецкий «Локомотив» и конкуренция с Балотелли. Куда уехал Дзюба перезапускать карьеру?
  • 01:12
    • «Фонбет»: фрибет 3000 рублей по промокоду TOP
  • 22:33
    • «Реал» объявил о переходе Каземиро в «Манчестер Юнайтед»
  • 00:58
    • «Севилья» ушла от поражения в матче с «Вальядолидом»
  • 22:24
    • УЕФА накажет «ПСЖ» и «Марсель» за нарушение ФФП
  • 22:17
    • Медведев победил Фритца и вышел в полуфинал турнира в Цинциннати
    Все новости спорта

    «Селтик» близок к покупке хавбека «Рубина»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Рубин РПЛ Футбол России Трансферы Селтик
    Шотландский «Селтик» близок к покупке полузащитника «Рубина» Сеяда Хакшабановича, сообщает Sky Sports.

    Сеяд Хакшабанович
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сеяд Хакшабанович

    В начале августа клубы уже общались о переходе, но переговоры тогда не удались. «Селтик» не хотел брать футболиста из-за сложностей с финансовыми операциями.

    Накануне клубы возобновили переговоры и близки к соглашению по полноценному трансферу 23-летнего игрока.

    Прошлым летом «Рубин» купил Хакшабановича у «Норчепинга» за 6,5 миллионов евро, но готов продать его дешевле.

    С марта 2022 года швед выступал на правах аренды за «Юргорден» в составе которого отличился 2 голами и 2 результативными передачами в 11 матчах.

    Последние недели игрок провел в своем бывшем клубе «Хальмстаде», чтобы поддерживать форму.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Поквитается ли «Динамо» с красно-белыми за финал Кубка?
  • «Динамо» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
  • Чем закончится матч-реванш между Усиком и Джошуа?
  • Усик — Джошуа. Прогноз и ставки
  • 1.47
    •
  • Южное дерби снова останется за «Сочи»?
  • «Ростов» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.24
  • Экспресс дня 20 августа
  • Сегодня в 21:45
    •  2.16
  • Прогноз на матч Динамо — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.47
  • Прогноз на матч Усик — Джошуа
  • Бокс
  • Сегодня в 23:59
    •  2.14
  • Прогноз на матч Ростов — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Химки — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Сельта — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Интер — Специя
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Зенит — Торпедо
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры