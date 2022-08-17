Газинский: Положение «Урала» в таблице никого не радует. Будем исправлять его вместе

Полузащитникпрокомментировал свой переход ви высказался о турнирном положении екатеринбуржцев.

После пяти туров РПЛ «Урал» с 1 набранным очком замыкает турнирную таблицу. Ранее команду возглавил Виктор Гончаренко, сменивший на этом посту Игоря Шалимова.

«[Президент "Урала"] Григорий Викторович [Иванов] позвонил мне сразу после моей последней игры за "Краснодар", мы с ним переговорили. Он выразил заинтересованность, мы в двух словах все обсудили.

У меня только теплые воспоминания о совместной работе с Виктором Михайловичем [Гончаренко]. Нам не удалось долго поработать, но могу сказать, что это квалифицированный тренер, который может дать многое любой команде. Только теплые воспоминания как о человеке и как о специалисте.

Ситуация, которая сейчас есть в турнирной таблице, наверное, никого не радует. Будем исправлять ее все вместе. Я не считаю переход в "Урал" понижением уровня.

В РПЛ достаточно непросто играть, какая бы команда ни была — всегда будут ожесточенные матчи и поддержка трибун.

Для меня это новый вызов в моей карьере, будем вместе с клубом добиваться новых успехов», — сказал Газинский в интервью клубной пресс-службе.

Бывший игрок «Краснодара» перешел в «Урал» на правах свободного агента и заключил контракт на 2 года.