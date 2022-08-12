Известна заявка ЦСКА на матч с «Зенитом»

Антон Заболотный Фото: globallookpress.com
Тренерский штаб во главе с Владимиром Федотовым выбрал следующую заявку:
Вратари: Игорь Акинфеев, Владислав Тороп, Данила Боков.
Защитники: Кирилл Набабкин, Милан Гайич, Мойзес, Игорь Дивеев, Матвей Лукин, Дмитрий Каптилович.
Полузащитники: Саша Зделар, Максим Мухин, Хорхе Карраскаль, Иван Обляков, Бахтиер Зайнутдинов, Константин Кучаев, Хесус Медина, Никита Ермаков, Виктор Мендес.
Нападающие: Федор Чалов, Адольфо Гайч, Владислав Яковлев, Антон Заболотный.