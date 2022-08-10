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    Гурбанов: Мыслей, что я переиграл Черчесова тактически, нет

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    Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов прокомментировал победу над «Ференцварошем» в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

    Гурбан Гурбанов
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    Гурбан Гурбанов

    «Карабах» в гостях обыграл венгерский клуб со счетом 3:1 после ничьей в первой игре (1:1).

    «В первую очередь поздравляю своих игроков. Они очень старались и хотели победить. Итоговый счёт может нас обманывать. Эта победа далась с большим трудом. Мы играли против очень хорошего соперника. Счёт мог быть и совсем другим, ведь у соперника были хорошие голевые моменты. Желаю "Ференцварошу" успехов. Обнимаю каждого нашего футболиста и поздравляю весь Азербайджан и азербайджанцев.

    У меня большое уважение к Станиславу Черчесову. Его карьера, как игровая, так и тренерская, намного больше моей. Я не могу сказать, что переиграл его тактически. В футболе порой бывает, что побеждает не тот, кто смотрелся лучше. Но сегодня мои футболисты очень желали выиграть.

    А мыслей, что я переиграл Черчесова тактически, нет. Завтра команда с менее опытным тренером может переиграть и нас. Поэтому не хочу подпускать к себе такие мысли. В целом в "Ференцвароше" собрался очень хороший коллектив, с хорошим игровым стилем. Я желаю успехов Черчесову и его команде», — приводит слова Гурбана Гурбанова Azerisport.

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